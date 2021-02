I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lazio: Miele (Corte conti), Procura può procedere su possibile responsabilità erariale per progettisti e Eur spa su Nuvola - “Con riferimento alla realizzazione di un Nuovo Centro Congressi (cosiddetta Nuvola) la procura regionale aveva citato il progettista dell’opera ed alcuni ex amministratori di Eur spa a titolo di responsabilità erariale per l’ingente danno derivato alla medesima società, a prevalente partecipazione del Mef, dall’illecito affidamento della ‘direzione artistica’ e proroga di incarichi, quali duplicazioni di attività, e quindi dall’elargizione dei relativi compensi. All’esito del giudizio per regolamento di giurisdizione promosso dai convenuti ed esitato nelle summenzionate ordinanze delle Sezioni unite della Cassazione, la Sezione ha dichiarato ammissibile l’istanza di riassunzione del presentata dalla procura regionale, conformemente alla ratio legis dell’istituto di pervenire in ogni caso ad una pronuncia sul merito idonea a definire la controversia, avendo, in particolare, la Sezione ritenuto che il regolamento preventivo di giurisdizione, che trova applicazione anche in ipotesi di giudizi pendenti dinanzi alla Corte dei conti, è ammissibile anche a seguito dell’espressa previsione recata dall’art. 16 C.g.c.”. Lo ha detto il presidente della Corte dei conti del Lazio Tommaso Miele nel corso della sua relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario. (segue) (Rer)