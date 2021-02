I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lazio: Corte conti, risanata sanità regionale ma continua contenzioso con creditori asl - In merito al controllo sui servizi sanitari regionali del Lazio la Corte dei conti rileva che la Regione Lazio sarebbe riuscita ad avviare una azione di risanamento strutturale che ha consentito di ridurre il debito del comparto sanitario ma che continua a persistere la presenza di un considerevole contenzioso con i creditori delle aziende sanitarie per il quale sarebbe raccomandabile il controllo e la gestione attraverso un sistema centralizzato regionale. E’ quanto emerge dalla relazione sull’attività della sezione regionale di controllo per il Lazio nell’anno 2020 presentata in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario della Corte dei conti che si è svolta in modalità videoconferenza. Si legge nella relazione: "La Sezione ha effettuato l’analisi economico-finanziaria dei bilanci sanitari (consolidato sanità e Gsa 2018 e preconsuntivo 2019) verificandone anche la congruità con quanto inserito nel bilancio della Regione. È stato rilevato come la Regione, attraverso le misure prese in attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario (piano che ancora persiste nonostante l’uscita dal commissariamento avvenuta formalmente in data 23 luglio 2020), sia riuscita a contenere la tendenza espansiva dei costi del settore e ad avviare un’azione di risanamento strutturale che ha consentito di ridurre in maniera rilevante il debito del comparto sanitario"."È emersa tuttavia, negli anni 2018 e 2019, una inversione di tendenza, con un aumento complessivo dei costi della produzione della gestione caratteristica e conseguente risultato negativo di tale gestione, capace di trasformarsi in futuri disavanzi da ripianare, con conseguente azzeramento dei risultati positivi raggiunti nei periodi precedenti. Continua a persistere la presenza di un considerevole contenzioso con i creditori delle aziende sanitarie, che questa Sezione ha fortemente raccomandato di controllare e di gestire anche attraverso un sistema centralizzato regionale al fine di meglio contrastare le insidie derivanti dalle sempre più numerose pretese risarcitorie, coadiuvando le aziende nelle loro difese processuali", continua la relazione della Corte dei conti del Lazio. La Sezione ha in definitiva considerato che "il controllo delle spese correnti e la riduzione del debito sono due cardini fondamentali su cui basare una buona gestione dei limitati mezzi disponibili, da destinare a selettivi investimenti, realmente produttivi e necessari allo sviluppo sostenibile del settore sanitario". (Rer)