- Cina-India: colloquio ministri Esteri, focus su questioni rimanenti dopo disimpegno Pangong - La Cina e l'India dovrebbero seguire con fermezza la "retta via" della fiducia reciproca e della cooperazione e non andare fuori strada con sospetti e sfiducia, né far regredire le relazioni in maniera negativa. Lo ha affermato ieri, 25 febbraio, il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, in una conversazione telefonica con l’omologo indiano Subrahmanyam Jaishankar. Wang ha detto che i due Paesi devono gestire adeguatamente i loro problemi di confine per evitare che i legami bilaterali rimangano intrappolati in un circolo vizioso. "Le controversie sulle frontiere sono una realtà oggettiva e devono ricevere un'attenzione adeguata ed essere prese sul serio. Cina e India dovrebbero anche aderire alla direzione generale secondo cui le due principali economie emergenti collaborano per raggiungere lo sviluppo e creare condizioni per migliorare ulteriormente i legami bilaterali e promuovere una cooperazione pragmatica. (segue) (Res)