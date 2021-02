© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India-Cina: colloquio ministri Esteri, dopo disimpegno punti frizione possibili ulteriori passi - Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo della Cina, Wang Yi, nel pomeriggio di ieri, durato 75 minuti, nel quale i due interlocutori hanno discusso della situazione lungo la linea di controllo effettiva (Lac), la zona di confine contesa, in corrispondenza del Ladakh orientale, e delle relazioni bilaterali nel loro complesso, concordando di proseguire il dialogo, anche con una linea diretta, sulle restanti questioni. Lo riferisce un comunicato emesso oggi dal suo dicastero. Jaishankar ha ricordato che nel loro incontro dello scorso settembre in Russia, a Mosca, a margine di una riunione dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), aveva espresso preoccupazione per “il comportamento provocatorio e i tentativi unilaterali della parte cinese di alterare lo status quo” e ha detto che la relazione bilaterale è stata gravemente danneggiata nel corso del 2020. Secondo il responsabile della diplomazia indiana la soluzione della questione dei confini richiederà tempo e il turbamento della pace e della tranquillità avrà inevitabilmente un impatto negativo. (segue) (Res)