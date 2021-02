© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia-Cina: Covid, Africa, clima e Iran al centro del colloquio tra Macron e Xi Jinping - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha avuto ieri - 25 febbraio - un colloquio telefonico con l'omologo cinese Xi Jinping, durante il quale i due capi di Stato hanno ribadito il loro comune impegno nella lotta contro la pandemia di Covid-19. Lo riferisce una nota ufficiale dell'Eliseo, in cui si sottolinea che la crisi sanitaria richiede un'azione più che mai risoluta da parte della comunità internazionale per rafforzare i sistemi sanitari, nonché il supporto per lo sviluppo e la distribuzione di test, trattamenti e vaccini. Macron ha incoraggiato la Cina a dare il suo contributo alla risposta internazionale, in particolare per quello che riguarda i vaccini, in un quadro multilaterale e trasparente. (Res)