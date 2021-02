Difesa: Guerini, Esercito e Italia uniti in un “rapporto simbiotico”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Esercito e l’Italia sono sempre uniti in un “rapporto simbiotico” che ha fatto della Forza armata una “risorsa sempre pronta” al servizio dei cittadini. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, intervenendo alla cerimonia di avvicendamento al vertice dello Stato maggiore dell'Esercito tra il generale di Corpo d'Armata Salvatore Farina e il generale di Corpo d'Armata Pietro Serino. “Esercito e Italia sempre uniti in un rapporto simbiotico che, dal Risorgimento alla nascita della Repubblica, fino ad arrivare ai nostri giorni, ha fatto del primo un insostituibile patrimonio di valori dell’altra, una risorsa sempre pronta e irrinunciabile al servizio dei cittadini, un attivo protagonista della politica di difesa e sicurezza internazionale del Paese, ancor più rilevante oggi, in una fase in cui l’insieme di fattori destabilizzanti nelle principali aree di crisi ha reso più evidente, rispetto al passato, l’importanza dell’azione delle nostre Forze armate”, ha affermato Guerini sottolineando come l’istituzione militare rappresenti “un vero e proprio pilastro nell’architettura della difesa nazionale”. (segue) (Res)