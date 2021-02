Difesa: Guerini, Esercito e Italia uniti in un “rapporto simbiotico” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guerini si è poi rivolto generale Farina: “Alla guida della Forza armata lei ha vissuto, insieme alle sue donne e ai suoi uomini, anni intensi, di cambiamenti profondi, di scelte lungimiranti, al passo con i tempi, che ha compiuto sempre con genuina e sincera dedizione, intelligenza e senso del dovere, al servizio del Paese, ispirate ai principi di trasparenza e apertura all’integrazione interforze, al fine di implementare il processo di trasformazione dello strumento militare terrestre”, ha osservato il ministro. “Scelte che hanno consentito all’Esercito di confermarsi quale risorsa preziosissima per la Difesa, fondamentale per la sicurezza del Paese e per il contributo fornito alla stabilità internazionale”, ha aggiunto. (segue) (Res)