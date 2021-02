Difesa: Guerini, Esercito e Italia uniti in un “rapporto simbiotico” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guerini ha quindi ricordato l’espandersi delle operazioni dell’Esercito sotto la guida del generale Farina. “Dall’operazione ‘Terra dei Fuochi’, nata per la prevenzione ed il contrasto ai crimini ambientali, all’operazione ‘Strade Sicure’, condotta in stretta sinergia con le Forze dell’ordine per il controllo del territorio, oggi implementata fino ad impiegare più di 7 mila militari in tutto il Paese; dall’impegno all’estero in operazioni a guida Nato, Onu, Ue e nell’ambito di Coalizioni e accordi bilaterali, fino alla gestione dell’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19, in coordinamento con le altre Forze armate”, ha sottolineato il ministro. Guerini ha inoltre voluto ricordare l’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, e il carabiniere Vittorio Iacovacci, “due esemplari servitori dello Stato che ci sono stati strappati con violenza nell’adempimento del loro dovere”. (segue) (Res)