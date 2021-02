© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Mossos d'Esquadra, corpo di Polizia locale della Catalogna, hanno arrestato tre persone responsabili di una agenzia di viaggi, in due città in provincia di Barcellona, Mataró e Santa Coloma, per una presunta frode con certificati Pcr per test coronavirus falsificati. Lo ha annunciato in una conferenza stampa l'assessore regionale alla Salute, Alba Verges.(Spm)