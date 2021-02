Venezuela: ministero Esteri Germania, inaccettabile espulsione ambasciatore Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 24 febbraio il governo del presidente venezuelano Nicolas Maduro ha dichiarato persona non grata l’ambasciatore dell’Ue nel paese, Isabel Brilhante Pedrosa, e ha dato all’inviata Ue 72 ore per lasciare il paese. La misura, annunciata dal ministro degli esteri Jorge Arreaza, arriva in risposta alle recenti sanzioni annunciate da Bruxelles nei confronti di 19 alti funzionari per presunte violazioni dei diritti umani. Il provvedimento era stato richiesto dai deputati dell’Assemblea nazionale, a maggioranza chavista, secondo cui l’Ue agisce in Venezuela in forma “arrogante, imperialista e neocolonialista”. (segue) (Geb)