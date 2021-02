Gioco: sit in al Mef delle lavoratrici del settore, chiediamo al governo Draghi di essere ascoltate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il sit in di ieri presso il ministero dello Sviluppo economico (Mise), oggi è la volta dell'Economia e delle finanze (Mef): prosegue senza sosta la mobilitazione delle 'mascherine rosa', le donne lavoratrici nel settore del gioco pubblico. Sono trascorsi oltre 8 mesi complessivi di blocco del comparto e la richiesta è quella di tornare a lavorare in piena sicurezza, sulla base di protocolli sanitari già validati e in grado di tutelare pienamente utenti e operatori. Si tratta di un settore che coinvolge circa 150 mila lavoratori più l'indotto e 75 mila imprese. "Chiediamo al nuovo Governo di incontrarci e di ascoltarci, di trovare insieme una soluzione. Ormai fatichiamo ad acquistare i beni di prima necessità, perché con ristori e cassa integrazione e stento riusciamo a pagare l'affitto delle strutture. Sinora siamo state trattate come l'ultima ruota del carro, ma speriamo che l'esecutivo guidato da Draghi segni una discontinuità e intervenga per mettere fine alla nostra sofferenza e che ci restituisca dignità", spiega Tonia Campanella, portavoce delle lavoratrici del settore del gioco. (Rin)