Energia: Russia, Rosneft lancerà un progetto pilota per la cattura di CO2 nel 2028

- La società russa Rosneft ha in programma nel 2028 un progetto pilota per la cattura, lo stoccaggio e lo sfruttamento di CO2 e iniziare a produrre idrogeno blu. Lo ha dichiarato l'ufficio stampa della società russa. "Stiamo valutando tutte le modalità per ridurre al minimo l’impatto della CO2 nella produzione di idrogeno. Attualmente, quasi tutte le raffinerie dell'azienda hanno impianti di produzione di idrogeno, quindi si intende valutare nel dettaglio l'applicabilità delle tecnologie di cattura per la produzione di idrogeno blu in tutte le raffinerie, tenendo conto dei vantaggi logistici ed economici e anche del potenziale di questo prodotto", ha dichiarato Aleksej Salin, consigliere per la pianificazione strategica e gli investimenti di Rosneft.(Rum)