Viabilità: A4 Torino- Trieste, riaperto il tratto compreso tra Castegnato e Ospitaletto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade infomra in una nota che sull'A4 Torino - Trieste è stata riaperta la carreggiata in direzione Brescia, precedentemente chiusa a causa di un incidente che ha visto coinvolti due camion, a seguito del quale si registrano quattro feriti. Attualmente resta temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Milano tra Brescia Ovest e Ospitaletto, e, all'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda in corrispondenza dell'uscita obbligatoria in direzione e Milano. Agli utenti diretti verso Milano, dopo l'uscita di Brescia Ovest, si consiglia, attraverso la viabilità ordinaria, di rientrare in A4 a Ospitaletto o a Rovato, in alternativa, da Venezia in direzione Milano, si consiglia di imboccare la A21, uscire a Brescia Sud, proseguire sulla A35 BreBeMi, di seguito imboccare la A58 in direzione Milano e rientrare in A4. (Com)