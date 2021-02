Ama: Terranova (M5s), Ziantoni assessora improvvisata, abbia rispetto per ruolo commissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Visto che qualche improvvisato assessore invece che presenziare nelle sedi istituzionali preferisce rilasciare comunicati ai limiti del ridicolo è il caso di argomentare. Le commissioni capitoline sono istituti regolati da Statuto e regolamento del consiglio comunale, se convocati si presenzia". Lo scrive in un post su Facebook il consigliere del M5s di Roma, Marco Terranova, replicando alle dichiarazioni dell'assessora ai Rifiuti Katia Ziantoni che ha motivato la sua assenza in commissione Trasparenza affermando in una nota: "La Commissione Trasparenza continua ad utilizzare i propri gettoni di presenza per trattare argomenti già oggetto di altre Commissioni. Appuntamenti a cui io e i miei collaboratori abbiamo più volte partecipato, chiarendo la situazione economica e industriale di Ama. La mia presenza, oggi, non avrebbe quindi apportato alcun ulteriore contributo ai consiglieri o ai cittadini. L’oggetto della seduta odierna, peraltro, risulta alquanto bizzarro: quanto riferito dalla Sindaca alla Procura della Repubblica ha chiaramente profilo di riservatezza". Per Terranova "se le informazioni sono di interesse o meno e se aggiungono valore alla conoscenza lo decidono i consiglieri commissari. I consiglieri percepiscono un massimo di 19 gettoni a prescindere dal numero di presenze in Assemblea o commissione spesso in numero ben superiore al tetto stabilito. Se le informazioni, come plausibile, fornite alla procura sono riservate non si fanno agenzie di stampa al riguardo. Vista la situazione di alcuni servizi a Roma, nel caso i rifiuti, eviterei una comunicazione priva di senso, parteciperei alla vita politica ed istituzionale nelle sedi stabilite, sempre e non solo in occasione delle passerelle che danno visibilità e lustro alle persone. I consiglieri - conclude Terranova - ogni volta che votano provvedimenti proposti dalla Giunta rischiano in solido il proprio patrimonio e il proprio stipendio, anche quello del proprio lavoro che continuano a svolgere. Per cui maggior rispetto e come diciamo a Roma gambe in spalla e pedalare".(Rer)