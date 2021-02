Cultura: al via progetto del Comune di Ariccia, i libri in prestito arrivano a domicilio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via il nuovo servizio di prestito a domicilio promosso dal Comune di Ariccia presso la Biblioteca Attiva. I cittadini potranno contattare la biblioteca e ricevere gratuitamente e direttamente a casa propria il libro desiderato grazie al servizio della Protezione civile che si occuperà anche della restituzione. Il servizio di consegna e ritiro sarà attivo ogni giovedì a partire dal 4 marzo. Avranno accesso al servizio tutti i tesserati della Biblioteca Attiva. La tessera è gratuita e attivabile anche in remoto attraverso il catalogo o contattando la biblioteca. Il servizio permette di scegliere i libri da prenotare attraverso il catalogo online ma anche contattando le bibliotecarie, disponibili a dare consigli di lettura in base agli interessi specifici di ciascuno. Un'iniziativa per combattere l'isolamento e contribuire a tenere viva la voglia di scoprire, viaggiare e conoscere. "Un ringraziamento speciale va alla Protezione civile di Ariccia e al coordinatore Roberto Nonni che si è subito reso disponibile a dare il proprio contributo al progetto", affermano in una nota il sindaco Gianluca Staccoli e la consigliera con delega ai rapporti istituzionali con le associazioni del territorio Anita Luciano. Il progetto è promosso in collaborazione con l'associazione Start, il consorzio Scr e la Protezione civile di Ariccia. (Rer)