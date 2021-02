Egitto: ministro Telecomunicazioni, digitalizzati 45 servizi governativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finora il ministero delle Telecomunicazioni egiziano ha digitalizzato 45 servizi pubblici, fruibili attraverso il portale governativo "Piattaforma digitale dell'Egitto". Lo ha annunciato il ministro delle Telecomunicazioni, Amr Talaat, secondo quanto riferisce un comunicato stampa pubblicato sulla pagina ufficiale del governo su Facebook, diffuso al termine di un incontro con il primo ministro, Mustafa Madbouli. "Sono 45 i servizi governativi lanciati sulla piattaforma digitale egiziana, utilizzati finora da 1,3 milioni di utenti", ha affermato Talaat. Finora, 1,1 milione di egiziani si è registrato online per ottenere questi servizi, tra cui documenti, patenti automobilistiche e forniture, secondo quanto dichiarato da Talaat. Il progetto "mira a raggiungere 5 milioni di utenti entro la fine dell'anno in corso", ha proseguito il ministro, aggiungendo che la digitalizzazione sarà estesa a 500 uffici postali entro la fine di marzo. Ulteriori 19 nuovi servizi saranno aggiunti alla piattaforma a marzo, tra cui tribunali, ufficio di stato civile e case popolari, ha rivelato Talaat. Il governo egiziano deve espandere le applicazioni dei servizi digitali prima di trasferire gli uffici nella nuova capitale amministrativa, che è troppo remota per consentire ai cittadini di ottenere questi servizi in loco. (Cae)