Torino: Città metropolitana, on-line anteprima del rapporto su qualità dell’aria 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’anteprima del rapporto “Uno sguardo all’aria 2020”, un quadro con dati e commenti sulla qualità dell’aria nell’intero territorio metropolitano realizzato da Città metropolitana di Torino e Arpa Piemonte, si può consultare sulle pagine web dei due Enti. Come per ogni edizione proviamo ad effettuare una breve analisi sui contenuti del rapporto. I dati rilevati nel corso del 2020 offrono spunti di riflessione interessanti per gli effetti positivi dovuti alla riduzione delle emissioni dovute al traffico e al settore industria durante i periodi di lockdown e alle misure di contenimento del contagio da coronavirus, contrastati da una meteorologia particolarmente sfavorevole alla dispersione degli inquinanti. Sono tre gli inquinanti per i quali non sono rispettati i valori limite o obbiettivo: PM10, biossido di azoto (NO2) e ozono (O3). Rispetto al PM10 il confronto con gli anni più recenti (2018 e 2019) evidenzia che le condizioni meteo-climatiche del 2020 hanno inciso in modo negativo sui valori di particolato e che la riduzione delle attività antropiche, dovuta proprio alle misure di contenimento del COVID-19, non è stata sufficiente a compensare gli effetti della meteorologia su questo inquinante, che ha un’origine complessa in termini di sorgenti emissive e meccanismi di formazione secondaria in atmosfera. Un esame più circostanziato evidenzia però che i dati dello scorso anno sono significativamente migliori rispetto a quelli del 2017, l’anno più prossimo con condizioni meteo paragonabili al 2020. Netti miglioramenti sono stati osservati sull’NO2 dove la diminuzione del traffico veicolare, che rappresenta la fonte prioritaria di questo inquinante, ha portato riduzioni significative rispetto al 2017 ma anche rispetto agli anni 2018 e 2019. (segue) (Rpi)