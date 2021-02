Bracciano: ritrovati sei cavalli rubati in un terreno, sanzioni per 100 mila euro al titolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante un controllo al vasto terreno noto come Quarto Militare, nella cittadina di Bracciano, i carabinieri hanno verificato la provenienza di ben 97 cavalli tenuti allo stato brado e hanno individuato sei cavalli rubati. I militari a termine del servizio, durato tutto il giorno, hanno denunciato con l’accusa di ricettazione il titolare dell’allevamento, un 65enne del posto con precedenti e che è risultato in possesso sia di cavalli rubati, sia di equini di dubbia provenienza. All'uomo sono state comminate sanzioni per quasi 100 mila euro. (Rer)