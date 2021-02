Imprese: Gallia (Fincantieri), no nuovi ordini prima del 2023, fiduciosi su guidance 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento non stiamo considerando nuovi ordini prima del 2023: molto dipenderà dall’evoluzione dell’industria nel corso dei prossimi due anni, dal momento che un numero crescente di operatori guarda a navi dalla forte componente tecnologica e dal ridotto impatto ambientale sugli oceani. Così il direttore generale di Fincantieri, Fabio Gallia, rispondendo alle domande degli analisti durante la conference call organizzata per presentare i risultati del 2020. “Per quanto riguarda la guidance per il 2021, confidiamo di poterla raggiungere: ci aspettiamo una forte crescita dei ricavi, compresa tra il 25 e il 30 per cento, e un ritorno alla redditività”, ha aggiunto, sottolineando il buon posizionamento della società nel segmento delle fregate. (Rin)