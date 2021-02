Cantieri: M5s, opere comunali a quota 9mila, mantra lavori bloccati smentito di nuovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta dal Sole24ore arriva una doccia gelata per i tanti agitatori del mantra dei 'cantieri bloccati'. Grazie alle misure approntate dai governi Conte I e II per l'edilizia pubblica degli enti locali, la stima degli interventi è ora nell'ordine delle 9mila unità. Un risultato che porta forte il marchio del Movimento 5 Stelle, che sin dalla prima legge di bilancio di questa legislatura si è battuto per avere fondi per i il rilancio dei progetti comunali, invertendo un trend che da anni vedeva tagli continui per gli enti locali". Così in una nota i senatori M5s in commissione Lavori Pubblici e Trasporti. "Fondi - spiegano - che hanno avuto un incremento nel 2020 con il decreto Rilancio e che potranno avere un'ulteriore escalation grazie al Recovery Fund. Si tratta di interventi di miglioramento edilizio di edifici pubblici, di ammodernamento di strade o altre opere viarie comunali, oppure di lavori per il contrasto al dissesto idrogeologico. I progetti finanziati - proseguono i senatori pentastellati- sono oltre 2800: dei primi 1,85 miliardi arrivati a destinazione in questi anni ai comuni, oltre il 60 per cento riguarda amministrazioni del Sud. Un aspetto importante, visto che i comuni del Meridione hanno accusato maggiormente i tagli degli anni precedenti. Siamo sempre stati convinti della necessità di invertire prassi tristemente consolidate: questi dati, abbinati a quei 43 miliardi di lavori messi a gara per le grandi opere rilevati dal Cresme per il 2020, dimostra che in questi anni abbiamo lavorato bene e invertito una china decisamente negativa. La speranza è che con il governo Draghi si possa alzare ulteriormente l'asticella in tema di cantieri", concludono.(Com)