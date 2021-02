Serbia: Covid, nuove misure restrittive per il fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fine settimana vedrà in Serbia l'applicazione di nuove misure restrittive contro il Covid-19. Secondo fonti della stampa locale, l'Unità di crisi del governo serbo ha stabilito la chiusura alle 14 per centri commerciali e esercizi del settore della ristorazione. L'Unità di crisi si riunirà nuovamente lunedì per esaminare gli effetti della decisione e per modificare eventualmente le misure in atto. La Serbia ha visto un aumento dei casi di contagio nell'ultimo periodo. Nella giornata di ieri sono stati 3.588 i casi individuati su 15.074 test effettuati. Proseguono nel frattempo le vaccinazioni sulla popolazione. Secondo i dati riportati dall'emittente "Rts", il Paese balcanico è salito al quinto posto nel mondo, superando gli Stati Uniti, per numero di vaccinati in rapporto al numero di abitanti, mentre resta saldamente al secondo posto in Europa dopo il Regno Unito. Secondo i dati del governo sono 1.375.000 i vaccinati con la prima dose mentre sono 497.729 quelli che hanno assunto anche la seconda dose su un totale di meno di 7 milioni di abitanti. (Seb)