Grecia: ex direttore Teatro nazionale resta in carcere in attesa di giudizio

- I pubblici ministeri di Atene hanno rinviato a giudizio l’ex direttore del Teatro nazionale della Grecia, Dimitris Lignadis, per le accuse di violenze sessuali su minori. I pm hanno disposto l’estensione della custodia cautelare in carcere in attesa del processo. Lo ha confermato il legale di Lignadis, Alexis Kougias, ripreso dai media di Atene. Lignadis si è dimesso dalla guida del Teatro nazionale questo mese e si è consegnato alle autorità giudiziarie dopo che è stato emesso un mandato di cattura a seguito delle denunce di due uomini che affermano di essere stati violentati quando erano minorenni. Lignadis ha negato tutte le accuse. Il caso "davvero non ha prove", ha detto Kougias ai giornalisti fuori dall'ufficio di un pubblico ministero. "Sono sicuro che alla fine questa persona sarà liberata”, ha aggiunto. (segue) (Gra)