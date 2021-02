Grecia: ex direttore Teatro nazionale resta in carcere in attesa di giudizio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verrà inoltre lanciato un nuovo portale dal governo, metoo.gov.gr, in cui le vittime potranno denunciare tramite chat dal vivo e accedere alle informazioni sugli abusi sessuali. Il governo istituirà anche un registro per tutti i professionisti che entrano in contatto con bambini e adolescenti, come allenatori o persone impiegate nei campi estivi e nelle strutture per rifugiati. Mitsotakis ha anche sostenuto pienamente la gestione del caso Lignadis da parte della ministro della Cultura Lina Mendoni, descrivendola come un "ministro molto efficace", ma ha ammesso di aver commesso un "grave errore" definendo Lignadis un "uomo pericoloso" in una conferenza stampa. Prendendo la parola, Tsipras ha replicato alle accuse di populismo, dicendo che la responsabilità dello scandalo spetta al primo ministro. "Insisti nel sostenere e proteggere Mendoni nonostante le proteste del mondo dell'arte", ha detto Tsirpas rivolgendosi a Mitsotakis, sottolineando che la ministra non si sarebbe mossa a livello giudiziario quando la prima causa contro Lignadis è stata presentata il 6 febbraio. (segue) (Gra)