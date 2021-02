Grecia: ex direttore Teatro nazionale resta in carcere in attesa di giudizio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso Mitsotakis ha difeso nei giorni scorsi la ministra della Cultura, Lina Mendoni, rifiutando le richieste di dimissioni arrivate per la "cattiva" gestione del presunto scandalo che coinvolge l'attore e regista di spicco Dimitris Lignadis, accusato di stupro. La portavoce del governo di Atene, Aristotelia Peloni, ha descritto lo scorso 22 febbraio la gestione del caso da parte di Mendoni come "sfortunata", aggiungendo tuttavia che la ministra gode ancora della fiducia del premier. Lignadis, 56 anni, è comparso il 21 febbraio. Lignadis ha rassegnato le dimissioni il 6 febbraio da direttore artistico del Teatro nazionale greco dopo lo scandalo che lo ha coinvolto. Era stato nominato alla guida dello stabile proprio da Mendoni nell'agosto 2019 dopo che la ministra ha rifiutato la possibilità di indire un concorso pubblico per l'incarico. (segue) (Gra)