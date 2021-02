La Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi o prodotti finanziari: 5 di intermediazione finanziaria abusiva e uno mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo. Stando al relativo comunicato stampa, L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal decreto Crescita relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi. Nello specifico, l’oscuramento è stato disposto per i siti Nab Europe Limited (sito internet www.nabconsulting.eu); Swiss Management Corporation Ltd (sito internet https://fx24.one); Expertsystemsfx (sito internet client.expertsystemsfx.com); FXOptexGroups e FxOptexGroup (sito internet https://fxoptexgroups.com; Italiano Invest (sito internet www.italianoinvest.com); e QubitTech Corporation (sito internet www.qubittech.dev). Sale, così, a 391 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. (Com)