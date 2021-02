Perù: scandalo vaccini, coinvolti 101 tra alti funzionari e loro parenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli alti funzionari che hanno rinunciato all'incarico perché coinvolti nello scandalo ci sono le ex ministre della Salute e degli Esteri, rispettivamente Pilar Mazzetti e Elizabeth Astete. Le ex ministre, rende noto la procura, sono indagate per presunto reato di concussione e abuso d’ufficio. Lunedì 15 febbraio la procuratrice generale del Perù, Zoraida Avalos, ha avviato un’indagine preliminare anche contro l’ex presidente Martin Vizcarra, accusato di aver approfittato della sua posizione per ricevere il vaccino per sé e la moglie con mesi di anticipo. (segue) (Brb)