Roma: Pedica (Pd), un altro bus in fiamme, sicurezza a rischio

- "Un altro bus andato a fuoco a Roma, ancora rischi per gli utenti. Raggi vuole segnare il record di mezzi pubblici flambé prima di finire il mandato?Incidenti di questo tipo non dovrebbero avvenire mai, soprattutto nella Capitale d'Italia, dove gli autobus sono sempre affollati". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica del Pd. "La sindaca si ricordi che la manutenzione non si fa solo a parole. La smetta di fare solo annunci e spot e almeno in questi ultimi mesi si metta a lavorare seriamente per risolvere i problemi del trasporto pubblico prima che ci scappi il morto", conclude. (Com)