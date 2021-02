Bielorussia: Lukashenko smentisce voci su passaggio del potere al figlio maggiore Viktor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko ha smentito le voci secondo cui intenderebbe trasferire il potere ai suoi figli, in particolare al maggiore Viktor. "Si sente molto parlare del passaggio di potere e che il presidente Lukashenko trasferirà il potere al suo figlio maggiore che governerà quindi il Paese. Ho detto spesso che questo tema non è mai stato discusso e non può essere discusso nella nostra famiglia, nessuno dei miei figli sarà presidente in Bielorussia dopo di me", ha detto lo stesso Lukashenko prima della cerimonia che ha visto suo figlio Viktor diventare presidente del Comitato olimpico nazionale. Lukashenko ha sottolineato che suo figlio Viktor, una volta eletto a capo del Comitato olimpico, non sarà un dipendente pubblico. "Oggi sarà rimosso dall’incarico di consigliere del presidente per la sicurezza nazionale con tutte le conseguenze che ne derivano", ha detto il capo dello Stato. (Rum)