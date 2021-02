Niger: proteste elettorali, data alle fiamme la casa del corrispondente di "Rfi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi atti di vandalismo sono stati registrati nella capitale nigerina Niamey nel quadro della crisi esplosa dopo le contestate elezioni presidenziali di domenica scorsa, città dove ieri è stata data alle fiamme e in parte distrutta la casa del corrispondente di "Rfi", Moussa Kaka. Lo riferisce la stessa "Rfi", sottolineando che l'attacco è avvenuto quattro giorni dopo il ballottaggio nel quale le autorità elettorali hanno dichiarato vincitore l'ex ministro dell'Interno Mohamed Bazoum, risultato non riconosciuto dallo sfidante ed ex capo dello Stato Mahamane Ousmane. Due persone sono morte nei disordini seguiti martedì all'annuncio dei risultati definitivi da parte della Commissione elettorale nazionale indipendente (Ceni). Corrispondente di lunga data di Rfi in Niger, Moussa Kaka aveva in precedenza trascorso quasi un anno in carcere - dal 20 settembre 2007 al 23 luglio 2008 - con l'accusa di "mettere in pericolo la sicurezza dello stato" a causa dei suoi presunti legami con gruppi ribelli tuareg del nord del Paese. L'emittente francofona ha difeso il suo corrispondente, denunciando che Kaka è stato preso di mira come giornalista in un "grave attacco alla libertà di stampa". (segue) (Res)