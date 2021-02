Niger: proteste elettorali, data alle fiamme la casa del corrispondente di "Rfi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una dichiarazione congiunta, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) e le Nazioni Unite "condannano fermamente gli atti di violenza" in Niger e "chiedono a tutte le parti interessate di esercitare moderazione". La Ceni ha proclamato la vittoria di Bazoum, molto vicino al presidente uscente Mahamadou Issoufou, con il 55,7 per cento dei voti contro l'ex capo di Stato Mahamane Ousmane, che ha ottenuto il 50,3 per cento delle preferenze. Martedì, il ministro dell'Interno Alkache Alhada ha confermato ai giornalisti il bilancio di due morti, annunciando inoltre 468 arresti, "compresi alcuni politici". Una delle due vittime aveva avuto una crisi epilettica durante una manifestazione, mentre l'altra persona era la guardia del corpo di Seini Oumarou, candidato alla presidenza al primo turno svolto il 27 dicembre 2020. L'uomo è stato colpito e ucciso. (segue) (Res)