Niger: proteste elettorali, data alle fiamme la casa del corrispondente di "Rfi" (3)

- Secondo il ministro dell'Interno sono inoltre stati registrati "danni ed episodi di distruzione di infrastrutture, di proprietà pubbliche e private". Il ministro ha accusato dei disordini il principale avversario nigerino, Amadou Hama, candidato respinto dalla Commissione elettorale a causa di una condanna del tribunale. "Il principale colpevole [Amadou Hama] è ricercato e, come al solito, è in fuga, ma sarà trovato", ha detto il ministro. Tra gli arrestati c'è l'ex capo di stato maggiore dell'esercito Moumouni Boureima, vicino ad Amadou Hama, accusato di essere "un leader" dei disordini. Oltre a quella di Moussa Kaka, diverse altre abitazioni di personalità note in Niger sono state date alle fiamme. (Res)