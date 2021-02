Ungheria-Cina: ministro Esteri Szijjarto, nel 2020 commercio con Pechino a +20 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scambi commerciali tra Ungheria e Cina sono cresciuti del 20 per cento nel 2020. Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, in un messaggio su Facebook. Szijjarto ha avuto modo di parlare al telefono questa mattina con il ministro del Commercio di Pechino, Wang Wentao. "Se il commercio mondiale è sceso di oltre il 9 per cento l'anno scorso, gli scambi con Pechino sono saliti del 20 ed è cresciuta anche la quantità di investimenti cinesi in Ungheria", ha scritto. "Wang Wentao è ministro del Commercio da alcuni mesi e dice che sono il primo omologo europeo a contattarlo", ha affermato Szijjarto, che è anche titolare del Commercio magiaro. Il capo della diplomazia di Budapest ricorda anche che l'Ungheria è stato il primo Paese in Unione europea a poter acquistare il vaccino cinese di Sinopharm contro il coronavirus e che la prossima fornitura di altre 500 mila dosi arriverà a marzo. (Vap)