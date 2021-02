Ricerca: Ingv, nuova metodologia di analisi per sedimenti marini delle aree inquinate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con tale metodologia si è prodotta una mappatura specifica delle sostanze inquinanti, e soprattutto delle sorgenti di inquinamento; anche perché in quest'area vulcanica attiva, caratterizzata da una marcata attività idrotermale con emissioni fumaroliche, l'inquinamento di origine antropica si intreccia fortemente con quello di origine naturale, geo-genico", afferma Pooria Ebrahimi dell'Università di Napoli Federico II. "I risultati di tale caratterizzazione offrono importanti elementi per la migliore individuazione degli interventi di bonifica di un'area altamente inquinata e da anni oggetto di progetti di rivalorizzazione urbana: ad esempio, nei sedimenti marini sono stati rilevati valori di arsenico molto alti considerazione, questa, importante se si considera che attualmente l'origine più accreditata sembra individuarsi solo nelle fumarole sottomarine; il nostro studio dimostra che non è così"", afferma Giuseppe De Natale, ricercatore dell'Ingv. I risultati di questo studio suggeriscono come il Compositional Data Analysis possa essere un valido strumento per discriminare le sorgenti degli elementi tossici contenuti nei sedimenti marini nelle aree inquinate (Com)