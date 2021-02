Ucraina: ministero Esteri, continueremo a lottare per riottenere il controllo della Crimea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri ucraino ha affermato che continua a consolidare gli sforzi internazionali per garantire il ritorno della Crimea sotto l’amministrazione territoriale di Kiev. "L'Ucraina continua a consolidare gli sforzi internazionali per raggiungere la completa liberazione della Crimea e di Sebastopoli dall’occupazione", ha riferito il ministero degli Esteri in una nota, invitando tutti i Paesi partner dell’Ucraina ad aderire alla "piattaforma della Crimea", il consesso creato dall’amministrazione presidenziale di Kiev per riunire tutti gli Stati interessati a sostenere l’Ucraina in questa campagna. Nel 2020, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyy ha firmato un decreto che istituisce il 26 febbraio come il giorno della resistenza all'occupazione della Crimea e di Sebastopoli. (Rum)