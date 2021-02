Nord Macedonia: oggi sentenza del processo in cui compare l'ex direttore intelligence

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' prevista per oggi a Skopje la sentenza del processo in cui è imputato Saso Mijalkov, l'ex direttore dell'intelligence macedone. Secondo quanto riferisce la stampa locale, decine di agenti di polizia sono stati dispiegati all'interno del Tribunale penale di Skopje. Mijalkov si è presentato il 23 febbraio in Procura dopo essere stato irrintracciabile dal 21 febbraio, quando gli agenti lo hanno cercato presso la sua abitazione per comunicargli la disposizione degli arresti domiciliari. Mijalkov, parlando con i giornalisti, ha negato di volersi dare alla fuga, giustificando la propria assenza con la comparsa di sintomi riconducibili ad un contagio da Covid-19. "Non ero in fuga. Ero qui e mi sono isolato poiché sentivo i sintomi (da Covid-19)", ha detto Mijalkov. (segue) (Seb)