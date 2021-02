Nord Macedonia: oggi sentenza del processo in cui compare l'ex direttore intelligence (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex direttore dell'intelligence macedone è sotto processo, insieme a 11 ex funzionari del governo e della polizia, per lo scandalo scoppiato nel 2016 riguardo ad una serie di intercettazioni illegali. Il caso ha contribuito allora alla caduta del governo di Nikola Gruevski, cugino dello stesso Mijalkov. Il tribunale penale di Skopje ha disposto domenica 21 febbraio la misura degli arresti domiciliari per Mijalkov in vista della sentenza del processo. L'ex direttore dell'intelligence macedone non è stato però trovato all'indirizzo che aveva fornito. Mijalkov è accusato di aver disposto delle intercettazioni telefoniche su più di 20 mila persone inclusi politici, giudici e giornalisti tra il 2006 e il 2016. (segue) (Seb)