Nord Macedonia: oggi sentenza del processo in cui compare l'ex direttore intelligence (3)

- Il premier macedone Zoran Zaev ha commentato l'arrivo di Mijalkov alla Procura osservando che "non aveva altra scelta e ha fatto quella che era un'opzione inevitabile". Zaev ha poi sottolineato che la rapida mobilitazione di tutte le istituzioni ha eliminato per Mijalkov le opportunità di lasciare il Paese e che a questo successo hanno contribuito i ministeri competenti e le istituzioni, a cominciare da quelle giudiziarie. Il ministero dell'Interno della Macedonia del Nord ha chiesto nei giorni scorsi al Tribunale di Skopje di emettere un mandato d'arresto internazionale per l'ex direttore dell'Agenzia d'intelligence nazionale. (segue) (Seb)