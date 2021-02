Nord Macedonia: oggi sentenza del processo in cui compare l'ex direttore intelligence (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente macedone Stevo Pendarovski ha commentato la notizia della scomparsa di Mijalkov definendola "una fuga inaccettabile". Pendarovski ha chiesto a tutte le istituzioni competenti di prendere le misure necessarie per attuare la decisione del tribunale per la detenzione di Mijalkov. "Tali sviluppi sono inaccettabili per un Paese che prevede di avviare i negoziati di adesione all'Unione europea e che sta lavorando duramente per riformare il sistema giudiziario e creare fiducia nello Stato di diritto", ha affermato Pendarovski. Il capo dello Stato ha richiamato alla necessità di condurre un'indagine per chiarire il caso e individuare eventuali omissioni da parte delle istituzioni competenti. "La lotta per lo Stato di diritto significa che chiunque abbia violato la legge debba essere punito", ha detto il presidente macedone. (Seb)