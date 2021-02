Tlc: Deutsche Telekom, fatturato a 101 miliardi di euro nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, il fatturato di Deutsche Telekom è aumentato del 25,4 per cento a 101 miliardi di euro. Per la prima volta, come nota il quotidiano “Handelsblatt”, il gruppo ha superato la soglia dei 100 miliardi di euro nelle vendite. L'utile rettificato (Ebitda) è cresciuto del 41,6 per cento a 35 miliardi di euro. A sua volta, l'utile netto consolidato ha sperimentato un incremento del 15,5 per cento a 5,7 miliardi di euro. Allo stesso tempo, le passività finanziarie nette sono salite del 58,1 per cento a 120 miliardi di euro. (Geb)