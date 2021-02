Covid: Malpass (Banca mondiale) sui vaccini, serve più trasparenza nei contratti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Banca mondiale, David Malpass, in una intervista a "La Stampa" dice che "serve più trasparenza nei contratti per vaccini firmati dai paesi ricchi con i produttori, perché ciò limita la possibilità di farli arrivare a quelli poveri". L'appello lanciato dal presidente è cruciale per sconfiggere la pandemia di Covid, perché non sarà possibile fermarla e far ripartire l'economia globale, fino a quando tutto il mondo sarà immunizzato. Oggi partecipa al G20 dei ministri finanziari e governatori delle banche centrali, ospitato dall'Italia. "È vitale che ci muoviamo rapidamente e insieme per crescita, vaccini, e sostenibilità del debito". Quanto all'agenda preparata da Roma, "la Banca Mondiale sostiene fortemente le vostre iniziative. L'agenda è molto ambiziosa, perché tocca clima, sviluppo e migrazioni. L'Italia è in buona posizione per esercitare la leadership su sfide come il debito, il processo per la sua risoluzione nei paesi in via di sviluppo, e i pagamenti transnazionali. Sono elementi chiave per avere una forte ripresa nei paesi poveri, di cui l'Italia beneficerebbe in maniera sostanziale". (segue) (Rum)