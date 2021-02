Covid: Malpass (Banca mondiale) sui vaccini, serve più trasparenza nei contratti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente si sofferma infine sulla "grande domanda che sempre fronteggia l'Italia: come cambiare le regole del lavoro, e le procedure interne per le 'internal licensing' (le attività burocratiche), allo scopo di dare più flessibilità al settore privato. Garantire più libertà ai privati consentirà all'Italia di provare che la sua gente è tra le più produttive al mondo, se trova spazio nella struttura regolatoria". "Draghi - spiega - è un esperto mondiale su come incoraggiare il finanziamento delle piccole imprese e le start up. Sono la chiave, perché assumono i nuovi lavoratori e creano i nuovi prodotti. Questa sarà la sfida: come far arrivare i crediti ai nuovi arrivati, incluse le imprese guidate dalle donne, e quelle che non esistevano cinque anni fa. È vitale che abbiano un'occasione". "Poi - conclude Malpass - avrà grande importanza anche l'efficacia della spesa pubblica. Il tema riguarda tutta l'Europa, con le nuove risorse in arrivo, ma è una sfida per Draghi. È cruciale che i nuovi fondi siano usati nella maniera più efficace possibile". (Rum)