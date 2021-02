Governo: Bonomi (Confindustria), uniti per le riforme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Bonomi, tale situazione "non è facile per lo Stato, che ha visto crescere sempre più l'incomprensione tra Centro e Autonomie. E non è facile per le forze sociali, con la loro troppo lunga storia di contrapposizioni che per molti risulta arduo abbandonare. Ma bisogna farlo. Non c'è alternativa. E bisogna farlo ora". È questo "l'appello che Confindustria si sente in dovere di lanciare. Alla politica, a noi stessi e all'intera società italiana. Nella certezza che siano molti in Italia a pensarla così. Stanchi di veder peggiorare il proprio futuro e quello dei propri figli. Ma indisponibili alla rassegnazione o al cinismo dei veti. Ora servono decisioni rapide, riforme efficaci, obiettivi chiari, strumenti misurabili e il più possibile condivisi nell'attuazione. L'alternativa è percorrere una nuova discesa del reddito degli italiani. Non ce lo possiamo più permettere", ha concluso Bonomi. (Res)