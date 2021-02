Cina: Covid, 100 mila dosi di vaccino donate alla Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha deciso di donare 100 mila dosi di vaccino contro il coronavirus alla Tunisia. Lo ha annunciato ieri, 25 febbraio, l'ambasciata cinese in Tunisia. "In considerazione delle relazioni tradizionali e amichevoli tra Cina e Tunisia e al fine di sostenere ulteriormente gli sforzi anti epidemici della Tunisia, il governo cinese ha deciso di fornire alla Tunisia 100 mila dosi di vaccino Covid-19 sotto forma di donazione", ha spiegato l'ambasciata in un comunicato pubblicato sul proprio account Facebook. "La Cina ribadisce la sua disponibilità a continuare ad aiutare la Tunisia nella sua lotta contro il coronavirus per quanto possibile", aggiunge la nota. In risposta, la presidenza tunisina ha espresso il suo "sincero ringraziamento alla Cina per questa disponibilità, che riflette la continua cooperazione tra i due Paesi".(Cip)