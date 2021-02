Usa: senatrice Stabenow contatta rappresentante Taiwan per carenza microchip per auto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi mesi, gli Stati Uniti hanno cercato aiuto da Taiwan, sede del più grande produttore di microchip a contratto del mondo, per alleviare la carenza di chip per automobili. In una lettera del 17 febbraio, il direttore del Consiglio economico nazionale degli Stati Uniti, Brian Deese, ha affrontato la questione con il ministro degli Affari economici di Taiwan Wang Mei-hua, secondo quanto affermato dalla Casa Bianca. All'inizio del mese, più di 30 imprenditori taiwanesi hanno preso parte a una discussione virtuale tra Stati Uniti e Taiwan sul miglioramento della cooperazione nella catena di fornitura e degli obiettivi di sviluppo nel settore dei semiconduttori. "Tuttavia, non è stato raggiunto alcun accordo su come alleviare rapidamente la carenza di chip per semiconduttori automobilistici", ha detto Wang. (Nys)