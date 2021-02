Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, venerdì 26 febbraio, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9 - riunione in videoconferenza della V Commissione. Odg: audizione Commissaria straordinaria Fondazione Teatro Regio di Torino in merito a stato di avanzamento piano di risanamentoOre 11 - riunione in videoconferenza delle Commissioni I e IV. Odg: 1) Regolamento comunale per l'acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni immobili: implicazioni e ricadute sul mondo del Terzo Settore; 2) Regolamento Imu per le Associazioni n o profitOre 15 - seduta in vedeoconferenza della Commissione VI. Odg: aggiornamento sulla raccolta differenziata in Città ed estenzione sistemi di raccolta differenziata (ecoisole).REGIONEore 11:00, Roma, Consiglio regionale del Lazio (via della Pisana 1301), il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia interviene alla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.(Rpi)