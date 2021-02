Covid: Toti, oggi la Liguria si ferma per ricordare vittime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un abbraccio senza confini - prosegue Toti - che supera anche quella straziante distanza che ci ha tenuto e ci tiene lontani. Con la speranza di esprimere la vicinanza di tutte le istituzioni ai cittadini della nostra terra che hanno sofferto. Famiglie private ingiustamente di padri, madri, nonni. Con la speranza che la preghiera, di qualsiasi credo, possa arrivare alle anime che ci hanno lasciato. Genova, La Spezia, Savona, Imperia alle 9 si fermeranno, in un momento di raccoglimento nei loro cimiteri. Fatelo anche voi. Un minuto di silenzio, un pensiero, una preghiera. A chi non c'è più. Uniamoci. La memoria ci carica anche di speranza e di responsabilità. Il nostro dovere è infatti ricordare, guardare avanti e lottare affinché questa triste conta si possa interrompere al più presto. Con la volontà e il coraggio per rinascere che dobbiamo alle donne e agli uomini che non ci sono più. Nelle difficoltà la Liguria si stringe e sa rialzarsi. Sono le doti di questa terra, che oggi vuole ricordare le sue vittime ma anche dire che insieme possiamo guardare con fiducia al nostro futuro", conclude il governatore della Liguria. (Rin)