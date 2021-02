Sardegna: Corte dei Conti sulla sanità, "condizione organizzativa critica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Carenze di coordinamento complessivo, unitamente alla inadeguata misurazione dei processi produttivi all'interno di ciascuna Azienda". E' ciò rileva la sezione regionale della Corte dei Conti per le Aziende sanitarie della Sardegna, il tutto nonostante "l'ingente impegno finanziario statale e regionale" per l'abbattimento dei tempi delle liste di attesa. Fattori che "potrebbero vanificare gli ingenti impegni finanziari già assunti per incentivare le prestazioni aggiuntive". La relazione conclusiva dell'indagine della Corte ha preso in esame 43 prestazioni ambulatoriali (14 visite specialistiche e 29 di diagnostica strumentale) monitorate con l'obiettivo di garantire al 90 per cento degli utenti l'erogazione delle prestazioni nei tempi definiti secondo le classi di priorità, così divise: U (urgente, da eseguire entro 72 ore); B (breve, entro 10 giorni); D (differibile, entro 30 giorni per le visite specialistiche ed entro 60 giorni per gli accertamenti diagnostici), P (programmata, entro 180 giorni per gli accertamenti diagnostici). (segue) (Rsc)