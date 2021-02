Ue: Gentiloni, non è il momento di "stringere la cinghia" ma di sostenere l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i Paesi europei questo non è il momento di “stringere la cinghia” ma di sostenere l’economia. Lo ha detto a “Radio anch’io”, il commissario Ue all’economia Paolo Gentiloni. “In questo momento diciamo a tutti i Paesi europei di sostenere l’economia e rispondere alla crisi perché non ne siamo ancora fuori. Il che non vuol dire che nel medio periodo i Paesi con più alto debito non debbano essere prudenti”, ha detto Gentiloni, ribadendo la necessità, tuttavia, di sostenere l’economia per favorire la ripresa post pandemia di Covid-19. (Les)