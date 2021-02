Ue: Gentiloni, attenzione all’equilibrio di genere nel Recovery plan è essenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La parte dedicata all’equilibrio di genere nel Recovery plan è essenziale. Lo ha detto a “Radio anch’io”, il commissario Ue all’economia Paolo Gentiloni. “Noi faremo uno scrutinio dei vari piani per vedere se c’è un contributo a superare questo problema, soprattutto per i Paesi che hanno maggiore difficoltà”, ha spiegato Gentiloni, secondo cui l’Italia, per esempio, “ha un problema con l’occupazione che è troppo bassa”. “Credo che questo scrutinio potrebbe dare un’occasione per aiutare la parità di genere”, ha aggiunto il commissario europeo. (Les)