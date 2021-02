Spagna: re Juan Carlos invia altri 4 milioni di euro al Fisco per regolarizzare sua posizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sovrano emerito spagnolo, Juan Carlos, ha effettuato una seconda regolarizzazione volontaria al Fisco da 4 milioni di euro. Secondo quanto riferito, questa somma si riferisce alla contestazione relativa al regalo di viaggi su jet privati del valore di circa 8 milioni che sarebbero stati pagati da suo cugino Alvaro de Orleans attraverso la Fondazione Zagatka, una struttura offshore costituita in Liechtenstein. Come riferisce il quotidiano "El Mundo", la prima richiesta di regolarizzazione volontaria era stata fatta nel dicembre scorso per un importo pari a 680 mila euro per alcuni regali ricevuti dall'uomo d'affari messicano Allen Sanginés-Krause, che rappresentavano un aumento ingiustificato del suo patrimonio. Questa prima regolarizzazione tributaria è stata effettuata tramite l'imposta sulle donazioni corrispondente agli anni fiscali del 2016, 2017 e 2018 davanti alla Direzione generale delle imposte della Comunità. (segue) (Spm)